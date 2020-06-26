Владимир Зеленский на Прикарпатье, фото: «Громадське»

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский вчера посетил со срочным визитом поселок Ланчин в Ивано-Франковской области — один из наиболее пострадавших от непогоды населенных пунктов на Прикарпатье.

Во время визита Зеленский передвигался по селу в сапогах, которые получил от местного жителя, сообщает издание «Громадське».

Отмечается, что когда Зеленский прибыл в село, чтобы оценить масштабы стихийного бедствия, оказалось, что ему нужна резиновую обувь.

«Сапоги! Сапоги!» — кричит один из охранников, — «Сапоги президенту!». Местный мужчина быстро снимает свои, отдает, охранник бежит к президенту, — описывают эту ситуацию журналисты.

Во время визита в село Зеленский в кольце охраны вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой ГСЧС и местным сельским головой прошел на мостик через реку. Вместе с ними на мостик поднялись местные жители, которые пытались докричаться до президента и просили сделать селфи.

На мостике сельский председатель около 15 минут отчитывался перед президентом и главой МВД относительно бедствия.

Зеленский перекидывается парой слов с местными, смотрит с Аваковым на течение. Разворачиваются и таким же плотным кольцом охраны идут назад в кортеж, — описывают визит президента журналисты издания.

Напомним, вчерашний визит Зеленского в Ланчин длился 15−20 минут.