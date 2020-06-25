Паводок в Карпатах прилетел осмотреть и Зеленский, скриншот видео

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Ракурс

Паводок в Карпатах стал предметом внимания президента Владимира Зеленского. Вечером 25 июня он срочно прилетел в пострадавший регион.

Глава государства успел побывать в селе Ланчин Ивано-Франковской области, которое сильно пострадало во время паводка на реке Прут.

В Ланчине, как говорится в трансляции «Громадського», президент не дошел до наиболее разрушенных домов. Он побывал на берегу Прута и немного пообщался с местными жителями. Вся встреча длилась 15−20 минут. На ней присутствовали глава ОП Андрей Ермак и министр внутренних дел Арсен Аваков, который вылетел в пострадавший регион два дня назад.

Запад Украины уже четвертый день страдает от наводнений. Зеленский сегодня вышел из самоизоляции из-за COVID-19 у его жены и решил лично осмотреть территории региона, пострадавшего от наводнений.

Впоследствии президент проведет в Ивано-Франковске совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

В Ивано-Франковской области подтоплены около 5 тыс. жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушены 90 мостов и 110 км автодорог. Затопление на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Причиной паводка стали сильные затяжные дожди. 25 июня Кабмин выделил 700 млн грн для преодоления последствий стихии.