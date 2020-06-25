Паводок у Карпатах прилетів оглянути й Зеленський, скріншот відео

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Ракурс

Паводок у Карпатах став предметом уваги президента Володимира Зеленського. Увечері 25 червня він терміново прилетів у постраждалий регіон.

Глава держави встиг побувати у селі Ланчин Івано-Франківської області, яке сильно постраждало під час паводку на річці Прут.

У Ланчині, як йдеться у трансляції «Громадського», президент не дійшов до найбільш зруйнованих будинків. Він побував на березі Прута і трохи поспілкувався із місцевими жителями. Уся зустріч тривала 15−20 хвилин.

На ній були присутні глава ОП Андрій Єрмак та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який вилетів у постраждалий регіон два дні тому.

Захід України вже четвертий день потерпає від повеней. Зеленський сьогодні вийшов із самоізоляції через COVID-19 в його дружини і вирішив особисто оглянути території регіону, що постраждали від повеней.

Згодом президент проведе в Івано-Франківську нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.

В Івано-Франківській області підтоплено майже 5 тис. житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів. Затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.

Причиною паводку стали сильні затяжні дощі. 25 червня Кабмін виділив 700 млн грн для подолання наслідків стихії.