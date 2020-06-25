Осама бен Ладен «прийшов» на футбол в Англії, фото — Медуза

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Ракурс

Осама бен Ладен вболівав за англійський футбольний клуб «Лідс». Щоправда, це було його зображення на картоні, а на стадіон воно потрапило разом із фото кількох сотень фанатів команди.

Під час домашнього матчу проти «Фулхема» «Лідс Юнайтед» розмістив на трибунах картонні фігури своїх фанатів. Серед них виявився й бен Ладен.

«Лідс», як і багато інших клубів в Європі під час карантину, запропонував фанатам роздрукувати і розмістити на трибунах фотографії їхніх облич. Така послуга коштувала 25 фунтів стерлінгів. Хтось вирішив скористатися можливістю і пожартував: замість свого фото надіслав знімок колишнього лідера терористичної організації «Аль-Каїда». У «Лідсі» не звернули на це жодної уваги і роздрукували все як є.

Так Осама бен Ладен з’явився на фанатських трибунах серед інших картонних уболівальників. На нього звернули увагу у Твіттері. Представники «Лідса» вибачилися, прибрали картонну фігуру і пообіцяли надалі бути уважніше.

Цікаво, що на матч з регбі в Австралії взагалі «прийшли» Гітлер і серійний вбивця Гарольд Шипман.