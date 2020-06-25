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Паводок в Карпатах загрожує водіям на Одещині — завтра там перекриють трасу, фото — Молодий буковинець

Паводок в Карпатах загрожує водіям на Одещині — завтра там перекриють трасу (ФОТО)

25 чер 2020, 20:52
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Паводок в Карпатах спровокував підняття рівня води в річках навіть на Одещині. Висока вода загрожує водіям і влада вирішила завтра перекрити трасу Одеса-Рені.

Облуправління Нацполіціі повідомляє, що 26 червня з 8.00 до особливого розпорядження обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перекриють дороги між обласним центром та містом Рені на ділянці між автомобільними мостами Маяки і Паланка. Через паводок там можливий перелив води.

Водіїв просять обрати альтернативний маршрут, а громадян утриматися від відпочинку на берегах Дністра.

Рівень води в нижній течії Дністра і на річці Турунчук піднявся майже на 2 м через паводок на Західній Україні. Поблизу села Яськи прибрали понтонний міст. Береги річки затоплені. Експерти прогнозують, що впродовж найближчої доби вода може піднятися ще на 2,5 м.

Паводок в Карпатах загрожує водіям на Одещині — завтра там перекриють трасу, фото — Думська


Така ж споруда в Троїцькому поки функціонує, але тільки на виїзд з острова Турунчук. У найближчі дні приберуть понтонний міст і тут. Востаннє паводок подібних масштабів тут фіксували у 2008 році. Тоді затопило значну частину прибережної території, а аграрії втратили майже весь урожай.

Паводок в Карпатах загрожує водіям на Одещині — завтра там перекриють трасу, фото — Думська

Джерело: Ракурс


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