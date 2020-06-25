Автобус впав з п’ятиметрового мосту у Варшаві, є загиблі, фото — Виборча

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ДТП у Варшаві призвела до загибелі 70-річної жінки та травмування 20 пасажирів рейсового автобуса. Він впав з п’ятиметрової естакади на півночі польської столиці.

Частина ЗМІ Варшави повідомила про двох загиблих. Повідомляється, що в автобусі під час руху знаходилося близько 40 осіб. П’ятеро людей привезли у лікарні у ​​важкому стані, двоє постраждалих — неповнолітні.

Як повідомила «Газета Виборча», так звана «Віслострада» — дорога на північному сході Варшави — довгий час була закрита для руху.

Передня частина автобуса впала з віадуку на велодоріжку, інша залишилася нагорі. В операції порятунку задіяли й вертоліт.

Попередня причина аварії — раптово знепритомнів водій автобусу. Момент ДТП потрапив на відеореєстратор автомобіля, який їхав поруч із автобусом.