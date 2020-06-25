Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Автобус впав з п’ятиметрового мосту у Варшаві, є загиблі, фото — Виборча

Автобус впав з п’ятиметрового мосту у Варшаві, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)

25 чер 2020, 20:13
999

ДТП у Варшаві призвела до загибелі 70-річної жінки та травмування 20 пасажирів рейсового автобуса. Він впав з п’ятиметрової естакади на півночі польської столиці.

Частина ЗМІ Варшави повідомила про двох загиблих. Повідомляється, що в автобусі під час руху знаходилося близько 40 осіб. П’ятеро людей привезли у лікарні у ​​важкому стані, двоє постраждалих — неповнолітні.

Як повідомила «Газета Виборча», так звана «Віслострада» — дорога на північному сході Варшави — довгий час була закрита для руху.

Автобус впав з п’ятиметрового мосту у Варшаві, є загиблі, фото — Виборча

Передня частина автобуса впала з віадуку на велодоріжку, інша залишилася нагорі. В операції порятунку задіяли й вертоліт.

Автобус впав з п’ятиметрового мосту у Варшаві, є загиблі, фото — Виборча

Попередня причина аварії — раптово знепритомнів водій автобусу. Момент ДТП потрапив на відеореєстратор автомобіля, який їхав поруч із автобусом.


Автобус впав з п’ятиметрового мосту у Варшаві, є загиблі, фото — Виборча


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿