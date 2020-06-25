Олександр Лукашенко. Фото: Mogilev.online

https://racurs.ua/ua/n140291-u-lukashenka-vvajaut-telegram-kanaly-vynnymy-u-feykah-i-masovyh-protestah.html

Ракурс

У Білорусі загострюється ситуація перед президентськими виборами. Країною прокотилися масові протести на підтримку опозиційних кандидатів на пост президента Білорусі. Однак нинішній президент Олександр Лукашенко вважає, що протести безпосередньо пов’язані з втручанням з-за кордону в білоруські вибори.

За словами Лукашенка, в інтернеті навмисно поширюються фейки, які його компрометують, а прості громадяни сліпо вірять всій інформації, яка з’являється у мережі. Він заявив, що його опоненти вимагають чесних і прозорих виборів, а самі поводяться непорядно, пише БЕЛТА.

Також Лукашенко додав, що за білоруськими опозиціонерами «стоять ляльководи» і він збирається це питання обговорити під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Президент Білорусі визнав, що ситуація в країні складна.

У той же час міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв звинуватив Telegram-канали в тому, що вони нібито здійснюють управління протестами. За його словами, через Telegram-канали учасники протестів отримували інструкції, як треба діяти проти представників правопорядку.

Караєв також підкреслив, що такі масові заходи «небезпечні тим, що привертають велику кількість непричетних людей». На його думку, роботу правоохоронців представляють у спотвореному вигляді.

Наслідком подібних заяв керівництва Білорусі можна вважати затримання сьогодні в Мінську одного з авторів Telegram-каналу «Білорусь головного мозку» Ігоря Лосика. Цей Telegram-канал публікував пости про протести, а також висвітлював інформацію про майбутні президентські вибори.

Як раніше писав «Ракурс», у Білорусі наприкінці травня почалися пікети на підтримку опозиційних кандидатів на пост президента. У Мінську було затримано відомого опозиціонера Миколу Статкевича, коли він прямував до одного з пікетів.