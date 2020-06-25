Вибух у Києві: Зеленський і Кличко почали роздавати житло постраждалим, фото — ОП

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Ракурс

Вибух у Києві, який 21 червня забрав життя п’ятьох людей у багатоповерхівці на Позняках, був у центрі уваги президента України Володимира Зеленського і мера Києва Віталія Кличка. Сьогодні вони почали вирішувати житлову проблему постраждалих.

Зеленський вручив їм сертифікати на перші 12 квартир, а Кличко пообіцяв, що у випадку потреби столиця візьме на себе ремонт житла.

Як повідомила Банкова, сьогодні квартири одержали люди, які втратили близьких, і ті, хто має малолітніх дітей. Решта родин отримають житло впродовж місяця, його видаватимуть кожні десять днів. Оселі, які одержать постраждалі, розташовані в новобудові.

Загалом йдеться про 40 квартир площею від 60 кв. м до 80 кв. м. для постраждалих від вибуху на Позняках. Оселі підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількості кімнат.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко заявив, що будинок, у якому стався вибух, швидше за все, буде демонтовано. Його жителям придбають нові квартири, а також виплатять одноразову допомогу. Столична влада виділила від 50 до 100 тис. грн на родину.