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Ракурс
Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Укрінформ

Українські морпіхи під Одесою відпрацьовували бойові навички (ФОТО)

25 чер 2020, 18:45
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Військові навчання українських морських піхотинців пройшли під Одесою. У навчаннях брали участь військовослужбовці 88-го окремого батальйону морської піхоти, що дислокується у Болграді Одеської області.

Район навчань був розташований на морському узбережжі. На місце навчань морпіхи прибули на гелікоптерах, повідомляє «Думська».

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Військовослужбовці здійснили висадку посадковим способом і зайняли кругову оборону. Після цього воїни провели навчальні стрільби по морських мішенях, імітуючи відбиття атаки ворожих диверсантів.

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Завершальним етапом навчань стало сходження підрозділу на кораблі Військово-морських сил України.

Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська


Під Одесою пройшли військові навчання українських морпіхів. Фото: Думська

Як раніше писав «Ракурс», в Одеській області пройшли ротні тактичні навчання 35-ї окремої бригади морської піхоти. Навчання проходили на одному з полігонів і передбачали ведення бойової стрільби. Бойове завдання передбачало захоплення і знищення об'єктів умовного противника у складі рейдового загону.


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