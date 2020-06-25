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Ракурс
Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Укринформ

Украинские морпехи под Одессой отрабатывали боевые навыки (ФОТО)

25 июн 2020, 18:45
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Военные учения украинских морских пехотинцев прошли под Одессой. В учениях принимали участие военнослужащие 88-го отдельного батальона морской пехоты, который дислоцируется в Болграде Одесской области.

Район учений был расположен на морском побережье. На место учений морпехи прибыли на вертолетах, сообщает «Думская».

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Военнослужащие совершили высадку посадочным способом и заняли круговую оборону. После этого воины провели учебные стрельбы по морским мишеням, имитируя отбитие атаки вражеских диверсантов.

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Завершающим этапом учений стала погрузка подразделения на корабли Военно-морских сил Украины.

Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская


Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Думская

Как ранее писал «Ракурс», в Одесской области прошли ротные тактические учения 35-й отдельной бригады морской пехоты. Учения проходили на одном из полигонов и предусматривали ведение боевой стрельбы. Боевая задача предусматривала захват и уничтожение объектов условного противника в составе рейдового отряда.


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