Под Одессой прошли военные учения украинских морпехов. Фото: Укринформ

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Ракурс

Военные учения украинских морских пехотинцев прошли под Одессой. В учениях принимали участие военнослужащие 88-го отдельного батальона морской пехоты, который дислоцируется в Болграде Одесской области.

Район учений был расположен на морском побережье. На место учений морпехи прибыли на вертолетах, сообщает «Думская».

Военнослужащие совершили высадку посадочным способом и заняли круговую оборону. После этого воины провели учебные стрельбы по морским мишеням, имитируя отбитие атаки вражеских диверсантов.

Завершающим этапом учений стала погрузка подразделения на корабли Военно-морских сил Украины.

Как ранее писал «Ракурс», в Одесской области прошли ротные тактические учения 35-й отдельной бригады морской пехоты. Учения проходили на одном из полигонов и предусматривали ведение боевой стрельбы. Боевая задача предусматривала захват и уничтожение объектов условного противника в составе рейдового отряда.