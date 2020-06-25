Омеляну избрали меру пресечения по делу о снижении портовых тарифов, скриншот видео

https://racurs.ua/n140287-omelyanu-izbrali-meru-presecheniya-po-delu-o-snijenii-portovyh-tarifov.html

Ракурс

Владимиру Омеляну, экс-министру инфраструктуры Украины, избрали сегодня меру пресечения по делу о снижении портовых тарифов. Антикоррупционный суд рассматривал представление НАБУ, которое требовало применить к Омеляну личное обязательство с ограничением его передвижения по стране.

Судья частично удовлетворил эту просьбу — у экс-главы Мининфраструктуры взяли личное обязательство, заставили отдать загранпаспорта, но он имеет право передвигаться по Украине.

Эта мера пресечения будет действовать до 19 августа.

Парадокс — антикоррупционный орган занимается тем, что не относится к его ответственности. Если бы можно было, я бы снова снизил бы тарифы. Тем более, что это было коллегиальное решение правительства, — прокомментировал Омелян решение ВАКС.

Он также сообщил, что дело против него «написали на коленке», оно имеет политический контекст. Экс-министр инфраструктуры допустил, что вскоре против него могут открыть аналогичное дело из-за снижения сборов в аэропортах.

Уголовное производство в отношении Омеляна открыли из-за того, что он в декабре 2017 года подписал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из них (административный) является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. Из-за этого бюджет в 2018 году не получил 30,4 млн грн.

Омелян сообщал, что в 2018−19 годах благодаря этому решению морская отрасль продемонстрировала рост более чем на 20%, а решение об уменьшении портовых сборов было коллегиальным, его аргументировали желанием повысить грузооборот.