Владимир Омелян, фото: телеканал «Прямой»

https://racurs.ua/n140157-delo-omelyana-v-nabu-obyasnili-pochemu-vzyalis-za-eks-ministra-dokument.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объяснил свою позицию по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

В ведомстве отмечают, что Министерство финансов четыре раза предупреждало Омеляна о нарушении бюджетного законодательства в связи с принятым экс-министром приказом о снижении портовых сборов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Однако приказ бывший министр выдал, — добавляют в ведомстве.

В НАБУ отмечают, что Омелян имел право издавать указы о снижении сборов, однако за исключением административного сбора, размер которого определяется законом о госбюджете.

И именно этот факт стал основанием для расследования детективов, — отмечают в ведомстве.

Госбюджет в результате снижения админтарифа недополучил 30,4 млн грн, отмечают в НАБУ.

Последствия снижения Омеляном других портовых сборов не составляли предмет расследования, «а, скорее, служат дополнительным аргументом», отмечают в ведомстве.

В НАБУ отмечают, что уменьшение сборов Омеляном в декабре 2018 года не стало фактором увеличения количества судозаходов и перегрузки грузов в украинских портах в течение 2018 года.

В конце концов, это признало и Мининфраструктуры, зафиксировав соответствующие факты в своем отчете, — добавляют в ведомстве.

Напомним, Омеляном сообщил, что 24 июня ему будут избирать меру пресечения.