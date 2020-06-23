Расстрел на Житомирщине: полиция сообщила результаты психиатрической экспертизы убийцы семерых мужчин, фото — BBC-Украина

https://racurs.ua/n140156-rasstrel-na-jitomirschine-policiya-soobschila-rezultaty-psihiatricheskoy-ekspertizy-ubiycy.html

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Расстрел семи человек в Житомирской области продолжает расследовать полиция. Силовики получили результаты первых экспертиз. Одна из них свидетельствует о том, что подозреваемый, житель Попильнянского района, является вменяемым.

21 мая Анатолий Захаренко расстрелял семерых — компанию ветеранов и военнослужащих, приехавших на рыбалку. Они давно дружили со стрелком, поддерживали его материально. Суд арестовал Захаренко до 20 июля без права внесения залога. Полиция назначила более 200 экспертиз по делу.

Начальник областной полиции Житомирщины Юрий Олейник сообщил, что в крови подозреваемого алкоголя не найшли, комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала: подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас.

В своем психическом состоянии мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера, — заявил Олийнык.





Следователи работают над несколькими версиями причин конфликта, произошедшего на берегу пруда. Среди вероятных — конфликт из-за того, что Захаренко несколько лет жил в России, а также не воевал в АТО.