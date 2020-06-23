Диспансер радиационной защиты в Харькове. Фото: Софии Цветковой

https://racurs.ua/n140155-v-harkove-mediki-otkazyvautsya-lechit-bolnyh-covid-19-i-massovo-uvolnyautsya.html

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В Харькове возник скандал из-за эпидемии коронавируса — из областного диспансера радиационной защиты увольняются работники.

Лечить зараженных COVID-19 пациентов согласились 16 медработников, многие увольнялся с работы. Сначала бороться с пандемией были согласны почти 70 человек, сейчас таких медиков становится все меньше. Об этом 23 июня сообщает «Общественное» со ссылкой на директора диспансера Ирину Пирогову.

К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка… От начала согласились работать около 70 человек, но сейчас осталось 15, — заявила чиновник.

Пирогова отметила, что медики начали массово писать заявления на увольнение после того, как диспансер начал принимать инфицированных коронавирусом пациентов. Сейчас в заведении не хватает квалифицированных работников — по меньшей мере пять анестезиологов, пять терапевтов, 20−25 человек среднего и младшего персонала. Это позволит администрации настроить нормальный режим работы, чтобы медики не перегружались.

Сейчас в медучреждении думают о том, как решить кадровый вопрос. Не исключается, что медсестрами на работу возьмут интернов и выпускников медицинского училища. Также в диспансере наблюдается дефицит врачей.

Напомним, на День медика президент Владимир Зеленский заявил, что дополнительно увеличит расходы на медицину на 8 млрд грн. По словам главы государства, с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов, в зависимости от их категории.