Алмазбек Атамбаев. Фото: Xabar.uz

https://racurs.ua/n140154-byvshiy-prezident-kyrgyzstana-atambaev-prigovoren-k-11-godam-turmy.html

Ракурс

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев осужден к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию. Такой вердикт вынес сегодня Первомайский районный суд Бишкека.

Атамбаев был признан виновным в коррупционных действиях, которые были связаны с освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. Батукаев шесть лет назад сбежал из Кыргызстана в Чечню, сообщает ТАСС.

Медики колонии, в которой Батукаев отбывал наказание, диагностировали у заключенного «острый лейкоз», что позволило криминальному авторитету выйти на свободу.

Правоохранительные органы провели проверки законности выхода на свободу Батукаева, но изначально состава преступления не выявили. Но в январе этого года следствие возобновили, и среди обвиняемых по делу оказался и бывший президент Кыргызстана.

Атамбаев занимал президентское кресло с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года. Он был лишен неприкосновенности летом 2019 года, а дом бывшего президента был взят штурмом. Атамбаев был задержан.

Как ранее писал «Ракурс», экс-президенту предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Кыргызстана. Атамбаева обвинили в организации беспорядков, угрозе представителям власти, незаконном обороте оружия, препятствованию следствия, захвате заложников, убийстве и покушении на убийство. Бывший президент все обвинения отрицает и называет их беспочвенными.