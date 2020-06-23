Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

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Президент США Дональд Трамп до конца года приостановил выдачу некоторых типов временных рабочих виз.

Трамп это решение мотивировал стремлением сохранить рабочие места для граждан США в условиях рекордной безработицы, вызванной коронавирусным кризисом. Об этом сообщает пресс-слуба Белого дома.

В ведомстве отмечают, что общий уровень безработицы в США почти вчетверо увеличился в феврале-мае этого года.

Соответствующий указ был подписан 22 июня. Он вступит в силу 24 июня.

Указ, в частности, приостанавливает выдачу виз типа H1-B, которые предназначены для ограниченной по времени работы высококвалифицированных специалистов. Также под запрет попали визы типа L-1, которые применяются при переводе в США сотрудников фирм, работающих в других странах.

Ограничения касаются и визы типа H-2B, предназначенной для сезонных рабочих в курортной сфере и ландшафтном дизайне.

Соответствующие ограничения затронут 525 тыс. человек, считают эксперты издания The Wall Street Journal.

Ряд крупных компаний, в частности Facebook, Amazon и Microsoft, уже раскритиковали это решение Трампа относительно виз H1-B. Они подчеркивают, что около трех четвертей из 85 тыс. виз Н1-В ежегодно достаются людям, которые работают в технологической отрасли, отмечает издание CNET.

Иммигранты играют жизненно важную роль в нашей компании и поддерживают критическую инфраструктуру нашей страны. Они вносят свой вклад в эту страну в тот момент, когда они нам больше всего нужны, — подчеркнул президент Microsoft Брэд Смит.

Напомним, Трамп недавно придумал новое авторское название для COVID-19.