Трамп придумал еще одно название для COVID-19. Фото: CNN Arabic

https://racurs.ua/n140112-tramp-pridumal-novoe-avtorskoe-nazvanie-dlya-covid-19-kak-vsegda-s-otsylkoy-na-kitay.html

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Дональд Трамп, президент США, неоднократно обвинял Китай в пандемии коронавируса. Теперь лидер Соединенных Штатов Америки решил придумать новое название для вируса, не забыв обидеть Китай.

Во время своего предвыборного митинга в Талсе Трамп назвал коронавирус Kung-Flu («кунг-флу»), что созвучно с названием китайского боевого искусства «кунг-фу». В английском слово «flu» означает простуду или грипп, но в Америке подобную игру слов многие считают проявлением расизма. Об этом пишет The Guardian.

Президент США также отметил, что он может вспомнить еще 19−20 названий коронавируса, а «кунг-флу» — это первое, что пришло ему на ум. Он же неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом».

При этом он не считает, что это проявления расизма. В одном из интервью журналистам он сказал, что «это вовсе не расизм. Он пришел из Китая. Я хочу быть точным». В то же время все официальные названия COVID-19 исключают упоминание Китая.

Кроме того, Трамп отдал распоряжение снизить темпы тестирования на COVID-19 в США. По его словам, «когда делаешь много тестов, то получаешь больше положительных результатов». При этом США остаются лидером по количеству инфицированных коронавирусом — в стране почти 2,5 млн больных.

Напомним, всего в мире коронавирусом заболели более 9 млн человек. Среди стран-антилидеров — США, Бразилия, Россия и Индия. За весь период пандемии умерло более 470 тыс. пациентов.