Трамп вигадав ще одну назву для COVID-19. Фото: CNN Arabic

https://racurs.ua/ua/n140112-tramp-vygadav-novu-avtorsku-nazvu-dlya-covid-19-yak-zavjdy-z-vidsylkou-na-kytay.html

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Дональд Трамп, президент США, неодноразово звинувачував Китай в пандемії коронавірусу. Тепер лідер Сполучених Штатів Америки вирішив придумати нову назву для вірусу, образивши Китай.

Під час свого передвиборчого мітингу в Талсі Трамп назвав коронавірус Kung-Flu («кунг-флу»), що співзвучно з назвою китайського бойового мистецтва «кунг-фу». В англійському слово «flu» означає застуду або грип, але в Америці подібну гру слів багато хто вважає проявом расизму. Про це пише The Guardian.

Президент США також зазначив, що він може згадати ще 19−20 назв коронавірусу, а «кунг-флу» — це перше, що він згадав. Він же неодноразово називав COVID-19 «китайським вірусом» або «уханським вірусом».

Водночас він не вважає це проявом расизму. В одному з інтерв’ю журналістам він сказав, що «це зовсім не расизм. Він прийшов із Китаю. Я хочу бути точним». Проте в усіх офіційних назвах COVID-19 згадки Китаю немає.

Окрім того, Трамп віддав розпорядження знизити темпи тестування на COVID-19 в США. За його словами, «коли робиш багато тестів, то отримуєш більше позитивних результатів». Водночас США залишаються лідером за кількістю інфікованих коронавірусом — в країні майже 2,5 млн хворих.

Нагадаємо, загалом у світі на коронавірус захворіли понад 9 млн осіб. Серед країн-антилідерів — США, Бразилія, Росія та Індія. За весь період пандемії померло понад 470 тис. пацієнтів.