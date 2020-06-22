Пандемія коронавірусу: у світі виявили вже понад 9 млн інфікованих

У світі триває епідемія коронавірусу, інфографіка: Університет Джонса Гопкінса

https://racurs.ua/ua/n140068-pandemiya-koronavirusu-u-sviti-vyyavyly-vje-ponad-9-mln-vypadkiv-infikuvannya.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, виявили вже у понад 9 млн осіб у світі.

Загалом померли вже понад 470,8 тис. інфікованих. Про це повідомляє сайт Worldometers, який збирає інформацію щодо зареєстрованих у різних країнах світу випадків коронавірусу.

Наразі хворіють на коронавірус майже 3,8 млн людей у світі. З них майже 55 тис. перебувають у тяжкому чи критичному стані, решта — у легкому.

Вилікувалися від коронавірусу вже понад 4,8 млн людей.

Наразі у двох країнах світу кількість виявлених випадків коронавірусу перевищує 1 млн. Це США, де зафіксовано понад 2,3 млн випадків (понад 122 тис. інфікованих померли) та Бразилія (майже 1,087 млн випадків, з яких понад 50 тис. завершилися летальним результатом).

Третє місце у цьому сумному рейтингу посідає Росія з понад 584 тис. зафіксованих випадків коронавірусу та понад 8,1 тис. померлих, четверте — Індія (майже 427 тис. виявлених випадків SARS-CoV-2, 13,7 тис. інфікованих померли).

Велика Британія — на п’ятому місці за кількістю виявлених випадків коронавірусу — понад 304,3 тис., 42,6 тис. хворих померли.

Китай — країна, яка вважається джерелом цього захворювання, тепер посідає 21-у сходинку за кількістю офіційно виявлених випадків інфікування SARS-CoV-2 (понад 83,3 тис.). У цій країні офіційно померли понад 4,6 тис. хворих на коронавірус.

Україна наразі на 35-му місці за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні вже померли понад тисячу хворих на COVID-19.