Пандемия коронавируса: в мире обнаружили уже более 9 млн инфицированных

В мире продолжается эпидемия коронавируса, инфографика: Университет Джонса Хопкинса

https://racurs.ua/n140068-pandemiya-koronavirusa-v-mire-obnarujili-uje-bolee-9-mln-sluchaev-inficirovaniya.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, обнаружили уже в более чем 9 млн человек в мире.

Всего умерли уже более 470,8 тыс. инфицированных. Об этом сообщает сайт Worldometers, который собирает информацию о зарегистрированных в разных странах мира случаях коронавируса.

В настоящее время болеют коронавирусом почти 3,8 млн человек в мире. Из них почти 55 тыс. находятся в тяжелом или критическом состоянии, остальные — в легком.

Излечились от коронавируса уже более 4,8 млн человек.

Сейчас в двух странах мира количество выявленных случаев коронавируса превышает 1 млн. Это США, где зафиксированы более 2,3 млн случаев (более 122 тыс. инфицированных умерли) и Бразилия (почти 1,087 млн случаев, из которых более 50 тыс. завершились летальным исходом).

Третье место в этом печальном рейтинге занимает Россия с более чем 584 тыс. зафиксированных случаев коронавируса и более чем 8,1 тыс. умерших, четвертое — Индия (почти 427 тыс. обнаруженных случаев SARS-CoV-2, 13,7 тыс. инфицированных умерли).

Великобритания — на пятом месте по количеству выявленных случаев коронавируса — более чем 304,3 тыс., 42,6 тыс. больных умерли.

Китай — страна, которая считается источником этого заболевания, теперь занимает 21-е место по количеству официально выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 (более 83,3 тыс.). В этой стране официально умерли более 4,6 тыс. больных коронавирусом.

Украина в настоящее время на 35-м месте по количеству зафиксированных случаев коронавируса.

Напомним, в Украине уже умерли более тысячи больных COVID-19.