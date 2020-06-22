Проект «Стена» на границе с РФ. Фото:

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Государственная пограничная служба Украины предлагает Кабинету министров выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта «Стена» на границе с Россией.

Также пограничники предлагают продлить сроки выполнения проекта до 2025 года. В случае одобрения правительством этих предложений, стоимость «Стены» вырастет до 6,2 млрд грн. С начала строительства ГПСУ уже потратила 1,7 млрд грн. Об этом говорится в пояснительной записке ведомства относительно необходимых изменений проекта «Стена», который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В Пограничной службе пояснили, что выросли в цене строительные материалы и зарплата работников. Кроме того, также увеличились сроки выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта. Отмечается, что в 2019—2020 годах на проект выделили 1,664 млрд грн, но размер фактических расходов составил лишь 800 млн грн.

Пограничники убеждают, что согласование предложенных изменений окажет положительное влияние на интересы граждан и органов ГПСУ. Это также позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что повысит эффективность охраны и обороны государственной границы.

Пограничники утверждают, что согласования предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российской и украинско-молдавской участках в последующие периоды:

в 2020—2021 годах — в пределах Харьковской и Луганской областей;

в 2021—2022 годах — в пределах Луганской и Сумской областей;

в 2022—2025 годах — в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Напомним, проект «Стена» предусматривает строительство вдоль всей украинско-российской границы заградительного сооружения, которое строят уже пять лет. При этом по состоянию на 26 мая 2020 года проект выполнен лишь на 40%.