Цена на газ для населения в июне стала еще ниже

Цена на газ. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n140110-cena-na-gaz-dlya-naseleniya-v-iune-stala-esche-nije.html

Ракурс

Цена на газ для населения в июне снизилась. «Нафтогаз» установил на этот месяц новую оптовую цену для нужд населения, производителей тепла и других потребителей, которые получают голубое топливо на условиях ПСО.

Цена газа в июне составляет 2 тыс. 142 грн 28 коп., что на 5,9% меньше, чем была установлена в мае. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

Следует уточнить, что цена указана без учета налога на добавленную стоимость, наценок газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Как известно, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина № 17 от 24 января 2020 года. Основным индикатором являются результаты биржевых торгов, которые проходят с 1 по 22 число расчетного месяца на европейском газовом хабе ТТF.

Но в марте 2020 года на внутреннем рынке появился новый ценовой индикатор, после проведения ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.

Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Как ранее писал «Ракурс», в конце апреля глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что цена на газ в Украине будет снижаться. Кроме того, Кабмин продлил действие льготных цен на газ для населения до 1 июля 2020 года, а для и производителей тепловой энергии — до 1 мая 2021 года.