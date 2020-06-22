Ціна на газ для населення у червні стала ще нижчою

Ціна на газ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n140110-cina-na-gaz-dlya-naselennya-u-chervni-stala-sche-nyjchou.html

Ракурс

Ціна на газ для населення у червні знизилася. «Нафтогаз» встановив на цей місяць нову оптову ціну для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів, які отримують блакитне паливо на умовах ПСО.

Ціна газу у червні становить 2 тис. 142 грн 28 коп., що на 5,9% менше, ніж було встановлено у травні. Про це повідомляється на сайті «Нафтогазу».

Слід уточнити, що ціна вказана без урахування податку на додану вартість, націнок газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

Як відомо, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ у рамках спеціальних зобов’язань розраховується відповідно до постанови Кабміну № 17 від 24 січня 2020 року. Основним індикатором є результати біржових торгів, які проходять із 1 по 22 число розрахункового місяця на європейському газовому хабі ТТF.

Але у березні 2020 року на внутрішньому ринку з’явився новий ціновий індикатор, після проведення ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» тендеру на закупівлю газу на період поставки на березень-грудень 2020 року.

Україна взяла на себе зобов’язання із 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок поставок газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції у цьому сегменті.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці квітня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявляв, що ціна на газ в Україні буде знижуватися. Крім того, Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для населення до 1 липня 2020 року, а для і виробників теплової енергії — до 1 травня 2021 року.