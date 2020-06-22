Націоналізація «ПриватБанку». Фото: Business Wisdom Summit

https://racurs.ua/ua/n140109-konstytuciynyy-sud-ponovyv-rozglyad-spravy-pryvatbanku-yogo-nacionalizaciu.html

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«ПриватБанк» влада України націоналізувала в грудні 2016 року — відтоді банк перебуває в державній власності. Це рішення неодноразово намагалися оскаржити і визнати неконституційним. Відповідне подання було на розгляді Конституційного суду України (КСУ), проте чотири роки ним ніхто не займався.

16 червня Конституційний суд прийняв рішення відновити розгляд конституційного подання про націоналізацію «ПриватБанку». Якщо КСУ його задовольнить в повному обсязі, це миттєво призведе до виведення неплатоспроможних банків із ринку і ліквідації банків. Про це йдеться в листі глави Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлани Рекрут до президента Володимира Зеленського, передає «Новое время».

Вона просить президента скликати термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), щоб не допустити прийняття такого рішення. За її словами, визнання рішення про націоналізацію «ПриватБанку» неконституційним призведе до катастрофічної ситуації в економіці України. Зокрема, постраждають Національний банк, Кабінет міністрів, не буде стабільності всієї фінансової системи країни.

Також, якщо буде прийнято таке рішення, виведення неплатоспроможних банків із ринку стане неможливим. Ці ж банки не повинні будуть відшкодовувати завдані кредиторам збитки. Окрім того, це унеможливить виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках діючих міжнародних програм і меморандумів.

Зазначимо, відновити розгляд подання КСУ вирішив на наступний день після того, як Верховний суд закрив провадження у справі сім’ї Суркісів проти «ПриватБанку».