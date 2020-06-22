Национализация «ПриватБанка». Фото: Business Wisdom Summit

https://racurs.ua/n140109-konstitucionnyy-sud-vzyalsya-za-delo-privatbanka-ego-nacionalizaciu-mogut.html

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«ПриватБанк» власти Украины национализировали в декабре 2016 года — с тех пор банк находится в государственной собственности. Это решение неоднократно пытались оспорить и признать неконституционным. Соответствующее представление было на рассмотрении Конституционного суда Украины (КСУ), однако четыре года им никто не занимался.

16 июня Конституционный суд принял решение возобновить рассмотрение конституционного представления о национализации «ПриватБанка». Если КСУ его удовлетворит в полном объеме, это мгновенно приведет к выведению неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков. Об этом говорится в письме главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светланы Рекрут к президенту Владимиру Зеленскому, передает «Новое время».

Она просит президента созвать срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), чтобы не допустить такого исхода ситуации. По ее словам, признание решения о национализации «ПриватБанка» неконституционным приведет к катастрофической ситуации в экономике Украины. В частности, пострадают Национальный банк, Кабинет министров, нарушится стабильность всей финансовой системы страны.

Также, если будет принято такое решение, вывод неплатежеспособных банков с рынка станет невозможным. Эти же банки не должны будут возмещать нанесенный кредиторам ущерб. Кроме того, это сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

Отметим, возобновить рассмотрение представления КСУ решил на следующий день после того, как Верховный суд закрыл производство по делу семьи Суркисов против «ПриватБанка».