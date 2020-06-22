Нардеп о коррупции в Раде: Предлагали 60 тыс. долл. за банковский закон. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n140108-nardep-o-korrupcii-v-rade-predlagali-60-tys-doll-za-bankovskiy-zakon.html

Ракурс

Коррупция в Верховной Раде IX созыва никуда не исчезла, хотя в нынешний состав парламента вошло множество нардепов-новичков в политике. Глава партии «Голос» Кира Рудик рассказала, за какое недавнее голосование народным избранникам предлагали десятки тысяч долларов.

Особенно это касалось банковского закона. Там были предложения в 60 тыс. долл. за то, чтобы не прийти в зал в день голосования или выйти в туалет, — заявила нардеп в интервью «24 каналу».

По ее словам, если просмотреть отчеты о регистрации нардепов в зале ВР и итоги голосования в день принятия так называемого «антиколомойского закона» (о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам), станет понятно, кто потенциально мог принять щедрое предложение. При этом нардеп не уточнила, кто именно предлагал взятки.

В то же время Рудик добавила, что коррупцию в нынешней Раде считает «не такой яркой», как в предыдущих созывах.

Напомним, ранее «Ракурс» детально анализировал законопроект № 1029 о предотвращении коррупции в политике, который инициировал президент Владимир Зеленский.