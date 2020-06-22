Новые “пленки Деркача”: Порошенко якобы обсуждал с Байденом агрессивного Авакова, Гонтареву, Коболева и Онищенко

https://racurs.ua/n140107-novye-plenki-derkacha-poroshenko-yakoby-obsujdal-s-baydenom-agressivnogo-avakova-gontarevu.html

Ракурс

Новые «пленки Деркача», голоса на которых якобы принадлежат пятому президенту Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сегодня обнародовал нардеп. На брифинг для СМИ вместе с Андреем Деркачем пришел скандальный экс-прокурор Константин Кулик.

По словам одиозного парламентария, записи телефонных переговоров Порошенко и Байдена, датированные 2016 годом, якобы свидетельствуют о госизмене и международной коррупции. На записях двое мужчин общаются на тему недопустимости изменения руководства НАК «Нафтогаза», упоминая фамилию действующего главы Андрея Коболева. Также Порошенко якобы рассказывал Байдену о ситуации с национализацией «ПриватБанка» и «атаках» людей олигарха Игоря Коломойского на главу НБУ Валерию Гонтареву. Кроме этого, в ходе бесед звучит и фамилия тогдашнего премьера Арсения Яценюка.

У меня проблемы с Аваковым. Посол Франции пришла ко мне и сказала, что была не просто разочарована заявлением Авакова, но и встречей с ним. Он был очень агрессивным. Это повлечет реакцию французской стороны. Я попросил Авакова не делать этого, — Порошенко якобы жаловался Байдену на главу МВД.

Кроме этого, Деркач утверждает, что размер взятки для антикоррупционных органов по делу газодобывающей компании Burisma составлял не 6 млн долл., а 50 млн долл. Кулик напомнил, что во время попытки дачи взятки был задержан в том числе и юрист компании Андрей Кича.

Этого Кичу в 2019 году представители Burisma ранее делегировали провести переговоры с прокурорами Генпрокуратуры. У меня в руках рапорт прокурора из моей группы, которая расследовала дело Burisma. Как следует из рапорта, компания и замгенпрокурора Енин пытались повлиять на закрытие дела, — заявил Кулик.

Он уверяет, что в августе 2019 года Злочевский выделил 50 млн долл. для закрытия уголовных дел, связанных с Burisma.

Можете представить себе объем купюр размером в 50 млн долл. В «кеше» такая взятка была невозможной. Мы обратились в СБУ с просьбой помочь в создании предприятия, на которое должны были зайти средства. Но тут на смену Луценко пришел Рябошапка. После этого, фиксирование взятки в 50 млн долл. остановилось, а Рябошапка заявил, что дело по Burisma не существует, — сказал Кулик.

Рассказывая об этом деле участники брифинга вспомнили о вице-президенте США Джозефе Байдене. К примеру, Деркач утверждает, что «Байдены в подозрении были, но исчезли».

В свою очередь, Порошенко недавно заявил CNN, что никогда не обсуждал с Байденом компанию Burisma.

Мой четкий ответ: нет, никогда, — сообщил Порошенко.

Он добавил, что ни президент Барак Обама, ни 45-й президент Дональд Трамп или его вице-президент Майк Пенс никогда не оказывали на него давления.

Напомним, 12 июня бывший чиновник пытался передать 6 млн долл. неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ. Как сообщалось, на взятке задержали первого замначальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу.

В свою очередь, в 2014—2019 годах сын Байдена Хантер входил в совет директоров Burisma экс-министра правительства Азарова Николая Злочевского. Отметим, что обнародование так называемых «пленок Деркача» осуществляется в период активной предвыборной кампании в США, где Джо Байден является главным соперником Трампа. Команда Трампа пытается доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине пользуясь должностью вице-президента США.

В штабе Байдена «пленки Деркача» назвали отредактированной чепухой, которая выеденного яйца не стоит. Записи датируются 2015−2016 годами.

Отметим, что в соцсетях Деркачу пожелали «внимательнее проверять методички, которые ему готовят в Кремле».