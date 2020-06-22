Путин и Трамп. Фото: gazeta.ru

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Владимир Путин, российский президент, сейчас переживает худший год за два десятилетия своего правления.

Экономика Российской Федерации сейчас в не лучшем состоянии, а тут еще и пандемия коронавируса нанесла мощный удар. В России инфицированы свыше 500 тыс. человек, умерли от болезни 8 тыс. 100 больных. При этом российские власти подозревают в сокрытии еще большего количества жертв. Об этом пишет Washington Post, напоминая, что Путин был вынужден отложить референдум, который позволит ему остаться на своем посту до 2036 года.

По информации западных аналитиков, экономика России стремительно разваливается. Крах такой, что российское правительство в мае даже не опубликовало ежемесячный отчет о ВВП. Такое произошло впервые за последние 15 лет. Кроме того, нефтяная война России с Саудовской Аравией сделала ужасную рецессию еще хуже.

СМИ отмечает, что в июле Путин попытается провести референдум, и его результаты могут быть «правильными». Однако рейтинг Путина в 2020 году самый низкий с момента, когда Борис Ельцин сделал его премьер-министром России и своим преемником.

Также не дает результатов хваленая внешняя политика Кремля, которая якобы восстанавливает информацию о глобальном влиянии России за помощью дерзких гамбитов и ловких маневров. С февраля этого года российские войска потерпели ряд неудач в Сирии и Ливии.

Кроме того, бременем для России стала война против Украины, потому что президент Украины Владимир Зеленский отверг план Москвы завершить войну на Донбассе на российских условиях. Но при этом оккупированные части украинской территории продолжают высасывать миллиарды долларов из истощенного бюджета РФ.

Путину крайне необходима победа, чтобы улучшить ситуацию. В Кремле рассчитывают на переизбрание Дональда Трампа президентом США. При этом в Москве не очень довольны работой Белого дома, потому что Трамп вывел Соединенные Штаты из двух важных соглашений с Россией о контроле вооружений и собирается разорвать еще одно об ограничении наступательного ядерного оружия.

Также Вашингтон согласовал решение Конгресса по санкциям против РФ. Кроме того, администрация Трампа передала Украине летальное вооружение.

Бывший советник Трампа Джон Болтон заявлял, что Путин научился «играть Трампом, как игрушкой».

Напомним, президенту РФ Владимиру Путину всеми удалось убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Украина вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года.