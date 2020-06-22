Депутат-педофил из Луганщины получил максимальный тюремный срок. Фото: astrakhan.su

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Ракурс

В Луганской области Северодонецкий городской суд вынес вердикт бывшему депутату Северодонецкого горсовета, который был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетних и малолетних детей, а также в удовлетворении полового пристрастия неприродным способом.

Депутат-педофил за совершенные преступления осужден к максимальному сроку тюремного заключения и проведет за решеткой 15 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Было доказано, что за период с 2006 по 2012 год бывший депутат систематически совершал преступления сексуального характера. Мужчина приглашал к себе домой детей под предлогом просмотра фильмов или мультфильмов.

Насильник склонял несовершеннолетних и детей к употреблению алкоголя, а затем совершал над ними сексуальное насилие.

Стороной обвинения доказаны 14 случаев сексуального насилия со стороны бывшего депутата над шестью детьми возрастом от шести до 15 лет. Самой младшей жертвой насилия педофила стала его племянница.

Депутат на протяжении пяти лет скрывался от правоохранительных органов в Киеве и был задержан в апреле 2017 года.

Преступник не признал своей вины и не раскаялся в преступлениях.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве полицейские задержали 28-летнего жителя Волынской области, который систематически насиловал 13-летнего мальчика и снимал это на видео.