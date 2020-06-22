Депутат-педофіл із Луганщини отримав максимальний тюремний термін. Фото: astrakhan.su

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Ракурс

У Луганській області Сєвєродонецький міський суд виніс вердикт колишньому депутату Сєвєродонецької міськради, якого було визнано винним у зґвалтуванні неповнолітніх та малолітніх дітей, а також у задоволенні статевої пристрасті неприродним способом.

Депутат-педофіл за скоєні злочини засуджений до максимального терміну тюремного ув’язнення і проведе за ґратами 15 років, повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Було доведено, що за період із 2006 по 2012 рік колишній депутат систематично вчиняв злочини сексуального характеру. Чоловік запрошував до себе додому дітей під приводом перегляду фільмів або мультфільмів.

Насильник схиляв неповнолітніх та дітей до вживання алкоголю, а потім здійснював над ними сексуальне насильство.

Стороною обвинувачення доведено 14 випадків сексуального насильства з боку колишнього депутата над шістьома дітьми віком від шести до 15 років. Наймолодшою жертвою насильства педофіла стала його племінниця.

Депутат протягом п’яти років переховувався від правоохоронних органів у Києві та був затриманий у квітні 2017 року.

Злочинець не визнав своєї провини і не розкаявся у злочинах.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві поліцейські затримали 28-річного жителя Волинської області, який систематично ґвалтував 13-річного хлопчика і знімав це на відео.