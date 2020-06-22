В Україні знову очікуються грози

https://racurs.ua/ua/n140104-pogoda-v-ukrayini-na-23-chervnya-v-bilshosti-regioniv-ochikuutsya-grozy-karta.html

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Погода в Україні 23 червня буде в більшості регіонів дещо холоднішою, ніж минулої доби.

Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози (у південній частині країни вночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасні дощі), у західних областях, вдень місцями у північних та Вінницькій областях, очікуються значні дощі. У Карпатах та на Прикарпатті синоптики очікують сильні дощі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Напрямок вітру в більшості регіонів — південний, у західних та північних областях — північний, швидкість 5−10 м/с. Вдень в окремих районах можливі град та шквали зі швидкістю вітру 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14−19° (у Карпатах 10−15°), вдень — 24−29° (на заході — 18−23°, у Карпатах — 13−18°).

Погода в Києві 23 червня протягом доби очікується дощовою, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 17−19°, вдень — піднімуться до 25−27°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Львові наступної доби також буде дощовою та з грозами. Вночі температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 20−22°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде з дощами та грозами впродовж доби. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 25−27°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 23 червня очікується з опадами впродовж доби. Температура повітря вночі опуститься до 16−18°, вдень — підніметься до 26−28°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові також очікується з опадами вдень та вночі. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 15−17°, вдень — 27−29°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде дощовою протягом доби. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень повітря прогріється до 22−24°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 23 червня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення, переважно на початку та наприкінці доби.

Нагадаємо, нещодавно у Тернопільській області зафіксували потужний смерч.