Дубай відкриває кордони для туристів. Фото: Euronews

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Туристичний сезон 2020 року деякі вважають провальним через епідемію коронавірусу. Майже у всіх країнах світу продовжують діяти карантинні обмеження, а кордони деяких країн і досі зовсім закриті.

Проте влада Дубая вирішили відкрити кордони для туристів з 7 липня. Потрапити в країну буде не так просто, як раніше. Тепер туристи перед подорожжю повинні пройти ПЛР-тестування — на територію міста пускатимуть тільки тих, у кого тест покаже негативний результат. Він повинен бути зроблений максимум за 96 днів до польоту. Про це повідомляє Верховний комітет з управління кризами і стихійними лихами Дубая.

Якщо ж у подорожуючого не буде тесту на коронавірус, його зроблять безпосередньо в аеропорту. Якщо у туриста виявлять COVID-19, він повинен буде провести 14 днів на обсервації, самостійно сплативши витрати.

Окрім того, після прибуття до міста усі подорожують повинні заповнювати декларацію про стан здоров’я і зареєструватися в спеціальному додатку. У туристів повинна бути медична страховка. Пасажирів із симптомами ГРВІ можуть не пустити на борт літака.

На території Дубая всі туристи зобов’язані дотримуватися необхідних заходів безпеки: бути в масці, дотримуватися дистанції, використовувати антисептики і стежити за станом здоров’я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дві міжнародні авіакомпанії — Ryanair і Swiss — 21 червня відновили регулярні польоти до Києва. Також з 1 липня польоти в Україну відновить авіакомпанія Turkish Airlines.