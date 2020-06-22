Дубай открывает границы для туристов. Фото: Euronews

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Туристический сезон 2020 года многие считают провальным из-за эпидемии коронавируса. Почти во всех странах мира продолжают действовать карантинные ограничения, а границы некоторых стран и вовсе до сих пор закрыты.

Однако власти Дубая решили открыть границы для туристов с 7 июля. Попасть в страну будет не так просто, как раньше. Теперь туристы перед путешествием должны пройти ПЦР-тестирование — на территорию города будут пускать только тех, у кого тест покажет отрицательный результат. Он должен быть сделан максимум за 96 дней до отправления. Об этом сообщает Верховный комитет по управлению кризисами и стихийными бедствиями Дубая.

Если же у путешествующего не будет теста на коронавирус, его сделают непосредственно по прибытию. Если у туриста обнаружат COVID-19, он должен будет провести 14 дней на обсервации, самостоятельно оплатив расходы.

Кроме того, по прибытию в город все путешествующие должны заполнять декларацию о состоянии здоровья и зарегистрироваться в специальном приложении. У туристов должна быть медицинская страховка. Пассажиров с симптомами ОРВИ могут не пустить на борт самолета.

На территории Дубая все туристы обязаны соблюдать необходимые меры безопасности: быть в маске, придерживаться дистанции, использовать антисептики и следить за состоянием здоровья.

Напомним, ранее стало известно, что две международные авиакомпании — Ryanair и Swiss — 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев. Также с 1 июля полеты в Украину возобновит авиакомпания Turkish Airlines.