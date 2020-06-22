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Ракурс
Танкер «Делфи». Фото: pravda.com.ua

Пляжный сезон в Одессе может закончиться из-за танкера «Делфи» (ФОТО)

22 июн 2020, 15:52
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В Одессе вчера произошла экологическая катастрофа. Из затонувшего у побережья танкера «Делфи» начало вытекать топливо. Анализы показали, что концентрация нефтепродуктов в морской воде превышает допустимую норму в 16,4 раза.

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый.

Танкер «Делфи». Фото: Facebook

Пробы воды были отобраны экологическими инспекторами совместно с представителями Одесского филиала Государственной компании «Администрация морских портов Украины».

Танкер «Делфи». Фото: Facebook

Разлив нефтепродуктов быстро был локализирован с помощью сорбента, но купаться в море пока запрещено.

Танкер «Делфи». Фото: Facebook

Мальованый отметил, что ранее танкер обещали убрать до начала пляжного сезона, но он по-прежнему лежит на боку у побережья. Глава ГЭИ предположил, что танкер может так пролежать до самой осени.

Танкер «Делфи». Фото: Facebook

Инспекторы постоянно будут проводить мониторинг воды на протяжении всего периода нахождения танкера у побережья.

Как ранее писал «Ракурс», танкер «Делфи» потерпел крушение у побережья Одессы еще 22 ноября 2019 года. Экологи сообщали, что содержание нефтепродуктов в воде в районе аварии судна превышало допустимую норму в 53 раза.

Источник: Ракурс


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