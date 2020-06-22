Авиакатастрофа в Одессе. Фото: odessa.online

https://racurs.ua/n140100-moment-padeniya-samoleta-v-odesse-popal-na-video.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Одессе, которая привела к гибели двух человек, попала на видео камер видеонаблюдения.

На видео видно, как шасси самолета Y1 «Дельфин» выпущены, но воздушный винт не движется. Это может свидетельствовать о том, что двигатель не работал. Вероятно, это и стало причиной аварии. Видео момента падения появилось в YouTube.

Напомним, 17 июня в Малиновском районе Одессы произошла авиакатастрофа — упал легкомоторный самолет Y1 «Дельфин» Одесского авиационного завода. Самолет потерпел крушение сразу после взлета. В результате аварии погибли два человека.

В Национальной полиции предполагают, что причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом. Комиссия должна изучить техническое состояние машины.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.