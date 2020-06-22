Авіакатастрофа в Одесі. Фото: odessa.online

https://racurs.ua/ua/n140100-moment-padinnya-litaka-v-odesi-potrapyv-na-video.html

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Авіакатастрофа в Одесі, яка призвела до загибелі двох осіб, потрапила на відео камер відеоспостереження.

На відео видно, як шасі літака Y1 «Дельфін» випущені, але повітряний гвинт не рухається. Це може свідчити про те, що двигун не працював. Ймовірно, це і стало причиною аварії. Відео моменту падіння з’явилося в YouTube.

Нагадаємо, 17 червня в Малиновському районі Одеси сталася авіакатастрофа — впав легкомоторний літак Y1 «Дельфін» Одеського авіаційного заводу. Літак зазнав аварії одразу після виконання зльоту. Внаслідок аварії загинули двоє осіб.

У Національній поліції припускають, що причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який перебував за штурвалом. Комісія повинна вивчити технічний стан машини.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.