Обговорення триватиме до 21 липня, фото: karpat.in.ua

https://racurs.ua/ua/n140099-rozpochalosya-gromadske-obgovorennya-polojennya-pro-dystanciynu-osvitu.html

Ракурс

Міністерство освіти та науки України розпочало громадське обговорення проекту положення про дистанційну освіту.

Документ покликаний врегулювати реалізацію дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти за двома напрямками:

дистанційна форма як окрема форма здобуття освіти;

використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за іншими формами.

Так, проектом пропонується, що використовувати дистанційне навчання як форму здобуття освіти можуть особи, які за поважних причин (стан здоров’я, відбування покарання, проживання за кордоном чи на окупованих територіях або причини, пов’язані з військовим конфліктом) не можуть відвідувати навчальні заклади.

Також на дистанційну форму навчання зможуть перейти особи, які потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії (обдаровані діти, заняття певними видами спорту, діти з особливими освітніми потребами).

Проект положення пропонує також надати можливість використання технології дистанційного навчання в межах здобуття освіти за іншими формами задля:

забезпечення вивчення окремих предметів чи їх окремих тем;

проведення окремих навчальних занять і консультацій, оцінювання результатів навчання;

проведення додаткових індивідуальних чи групових консультацій для учнів, рівень досягнутих результатів навчання яких нижчий за середній рівень решти учнів;

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів відповідно до їх здібностей та можливостей;

забезпечення освітнього процесу під час карантину та інших надзвичайних ситуацій.

Проект відповідного документу опублікований на сайті Міносвіти, завантажити його можна за посиланням.

Зауваження та пропозиції щодо цього документа приймаються до 21 липня на електронну пошту storchak@mon.gov.ua. У темах таких повідомлень слід вказувати «Громадське обговорення».

Нагадаємо, цього року в Україні у зв’язку з карантином стартував проект Всеукраїнська школа онлайн. Старт цього проекту супроводжувався низкою курйозних випадків.