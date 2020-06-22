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Ракурс
Обсуждение продлится до 21 июля, фото: karpat.in.ua

Дистанционное обучение школьников решило обсудить МОН: что предлагается

22 июн 2020, 15:40
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Министерство образования и науки Украины начало общественное обсуждение проекта положения о дистанционном образовании.

Документ призван урегулировать реализацию дистанционного обучения в учреждениях общего среднего образования по двум направлениям:

  • дистанционная форма в качестве особой формы получения образования;
  • использование технологий дистанционного обучения при организации получения образования по другим формам.

Проектом предлагается, что использовать дистанционное обучение в качестве формы получения образования могут лица, которые по уважительным причинам (состояние здоровья, отбывание наказания, проживание за границей и на оккупированных территориях или причины, связанные с военным конфликтом) не могут посещать учебные учреждения.

Также на дистанционную форму обучения смогут перейти лица, нуждающиеся в реализации индивидуальной образовательной траектории (одаренные дети, занятые определенными видами спорта и дети с особыми образовательными потребностями).

Проект положения предлагает предоставить возможность использования технологии дистанционного обучения в рамках получения образования в других формам для:

  • обеспечения изучения отдельных предметов или их отдельных тем;
  • проведения отдельных учебных занятий и консультаций, оценки результатов обучения;
  • проведения дополнительных индивидуальных или групповых консультаций для учащихся, уровень достигнутых результатов обучения которых ниже среднего уровня других учащихся;
  • реализации индивидуальной образовательной траектории учащихся в соответствии с их способностями и возможностями;
  • обеспечения образовательного процесса во время карантина и других чрезвычайных ситуаций.

Проект соответствующего документа опубликован на сайте Минобразования, скачать его можно по ссылке.

Замечания и предложения по данному документу принимаются до 21 июля на электронную почту storchak@mon.gov.ua. В темах таких сообщений следует указывать «Общественное обсуждение».

Напомним, в этом году в Украине в связи с карантином стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Старт этого проекта сопровождался рядом курьезных случаев.

Источник: Ракурс


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