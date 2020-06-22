Обсуждение продлится до 21 июля, фото: karpat.in.ua

https://racurs.ua/n140099-nachalos-obschestvennoe-obsujdenie-polojeniya-o-distancionnom-obrazovanii.html

Ракурс

Министерство образования и науки Украины начало общественное обсуждение проекта положения о дистанционном образовании.

Документ призван урегулировать реализацию дистанционного обучения в учреждениях общего среднего образования по двум направлениям:

дистанционная форма в качестве особой формы получения образования;

использование технологий дистанционного обучения при организации получения образования по другим формам.

Проектом предлагается, что использовать дистанционное обучение в качестве формы получения образования могут лица, которые по уважительным причинам (состояние здоровья, отбывание наказания, проживание за границей и на оккупированных территориях или причины, связанные с военным конфликтом) не могут посещать учебные учреждения.

Также на дистанционную форму обучения смогут перейти лица, нуждающиеся в реализации индивидуальной образовательной траектории (одаренные дети, занятые определенными видами спорта и дети с особыми образовательными потребностями).

Проект положения предлагает предоставить возможность использования технологии дистанционного обучения в рамках получения образования в других формам для:

обеспечения изучения отдельных предметов или их отдельных тем;

проведения отдельных учебных занятий и консультаций, оценки результатов обучения;

проведения дополнительных индивидуальных или групповых консультаций для учащихся, уровень достигнутых результатов обучения которых ниже среднего уровня других учащихся;

реализации индивидуальной образовательной траектории учащихся в соответствии с их способностями и возможностями;

обеспечения образовательного процесса во время карантина и других чрезвычайных ситуаций.

Проект соответствующего документа опубликован на сайте Минобразования, скачать его можно по ссылке.

Замечания и предложения по данному документу принимаются до 21 июля на электронную почту storchak@mon.gov.ua. В темах таких сообщений следует указывать «Общественное обсуждение».

Напомним, в этом году в Украине в связи с карантином стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Старт этого проекта сопровождался рядом курьезных случаев.