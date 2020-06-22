ВНО 2020. Фото: Ug Papers

https://racurs.ua/n140098-zelenskiy-hochet-osvobodit-vypusknikov-shkol-iz-kryma-i-donbassa-ot-sdachi-vno.html

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ВНО, внешнее независимое оценивание, в этом году является необязательным. Тестирование должны сдавать только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы.

В то же время президент Владимир Зеленский хочет сделать ВНО необязательным и для выпускников школ, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Они смогут поступить в высшие учебные заведения на подконтрольной Украине территории и без сдачи тестирования. Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский готовит соответствующие поправки к закону «О высшем образовании». После этого их должна будет рассмотреть Верховная Рада. При этом основная сессия ВНО начинается уже 25 июня, а заседания парламента на этой неделе не планируются.

Выпускники школ из Крыма и оккупированных районов Донбасса смогут не только не сдавать ВНО, но и учиться бесплатно, ведь государство предоставляет им соответствующие квоты. По словам Зеленского, это делается для того, чтобы как можно больше молодых украинцев переезжали на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, который делает необязательной сдачу ВНО для выпускников 11-х классов. Все выпускники имеют право по собственному желанию пройти тестирование и после этого подать документы для поступления в вузы.