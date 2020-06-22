Коронавирус в суде. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/n140097-stalo-izvestno-skolko-sudey-zaboleli-koronavirusom-i-skolko-millionov-im-nujno-dlya-borby.html

Ракурс

В Украине коронавирус коснулся всех сфер жизни. Не стала исключением и система правосудия. На сегодняшний день в судебной системе зафиксированы 64 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 14 судей и 50 сотрудников аппарата суда.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной судебной администрации (ГСА) Украины Сергей Чорнуцкий во время круглого стола, который проходил в рамках программы USAID «Новое правосудие».

Чорнуцкий заявил, что еще 18 июня было известно о 12 случаях инфицирования судей.

ГСА были проведены мероприятия по недопущению распространения коронавируса, но из бюджета не были выделены средства для приобретения необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств.

В системе правосудия подсчитали, что для борьбы с распространением коронавируса ведомству необходимо 195,5 млн грн, но эти средства так и не были получены, хотя по данному поводу глава ГСА дважды обращался к правительству.

На сегодняшний день среди судебного корпуса не зафиксированы летальные случаи, но количество больных продолжает увеличиваться. Некоторые работники суда уже выздоровели и возвратились на работу.

Как ранее писал «Ракурс», коронавирус обнаружили у сотрудника Высшего антикоррупционного суда. Также COVID-19 был диагностирован у работника Закарпатского окружного административного суда.