Коронавірус у суді. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140097-stalo-vidomo-skilky-suddiv-zahvorilo-na-koronavirus-ta-skilky-milyoniv-yim-potribno-dlya-borotby.html

Ракурс

В Україні коронавірус торкнувся усіх сфер життя. Не стала винятком і система правосуддя. Наразі в судовій системі зафіксовано 64 випадки інфікування коронавірусом, у тому числі 14 суддів та 50 працівників апарату суду.

Про це повідомив заступник голови Державної судової адміністрації (ДСА) України Сергій Чорнуцький під час круглого столу, який проходив у рамках програми USAID «Нове правосуддя».

Чорнуцький заявив, що ще 18 червня було відомо про 12 випадків інфікування суддів.

ДСА було проведено заходи щодо недопущення розповсюдження коронавірусу, але з бюджету не було виділено кошти для придбання необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів.

У системі правосуддя підрахували, що для боротьби з поширенням коронавірусу відомству необхідно 195,5 млн грн, але ці кошти так і не були отримані, хоча з цього приводу голова ДСА двічі звертався до уряду.

На сьогоднішній день серед суддівського корпусу не зафіксовано летальних випадків, але кількість хворих продовжує збільшуватися. Деякі працівники суду вже одужали і повернулися на роботу.

Як раніше писав «Ракурс», коронавірус виявили у співробітника Вищого антикорупційного суду. Також COVID-19 було діагностовано у працівника Закарпатського окружного адміністративного суду.