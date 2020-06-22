ВНО 2020. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n140089-zelenskiy-osvobodil-vypusknikov-shkol-ot-obyazatelnogo-vno-podpisav-sootvetstvuuschiy-zakon.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание в 2020 году не будет обязательным для всех выпускников 11-х классов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725-IX, который фактически освобождает выпускников школ от прохождения обязательного внешнего независимого оценивания.

Согласно закону, ВНО могут не сдавать выпускники 11-х классов, которые не планируют в этом году поступать в высшие учебные заведения. Такие выпускники получат свидетельство об окончании школы.

Все выпускники имеют право по собственному желанию пройти ВНО и после этого подать документы для поступления в вузы.

В Министерстве образования и науки считают, что отмена обязательного ВНО на 30% сократит количество участников, что позволит увеличить дистанцию между ними в аудиториях.

Кроме этого, документ вносит изменения в закон «Об образовании», что позволяет Кабинету министров определять длительность учебного года в условиях коронавирусного карантина.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада 18 июня приняла законопроект, предполагающий освобождение от обязательного прохождения ВНО выпускниками школ.