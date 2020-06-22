ЗНО 2020. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n140089-zelenskyy-zvilnyv-vypusknykiv-shkil-vid-obov-yazkovogo-zno.html

Ракурс

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році не буде обов’язковим для усіх випускників 11-х класів. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» № 725-IX, який фактично звільняє випускників шкіл від проходження обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно закону, ЗНО можуть не складати випускники 11-х класів, які не планують цього року вступати до вищих навчальних закладів. Такі випускники отримають свідоцтво про закінчення школи.

Усі випускники мають право за власним бажанням пройти ЗНО і після цього подати документи для вступу до вузів.

У Міністерстві освіти і науки вважають, що скасування обов’язкового ЗНО на 30% скоротить кількість учасників, а це дозволить збільшити дистанцію між ними в аудиторіях.

Крім цього, документ вносить зміни до закону «Про освіту», що дозволяє Кабінету міністрів визначати тривалість навчального року в умовах коронавірусного карантину.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада 18 червня ухвалила законопроект, що передбачає звільнення випускників шкіл від обов’язкового складання ЗНО.