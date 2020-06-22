Під час акції протесту у Харкові, фото: Наталія Попова

https://racurs.ua/ua/n140088-biologichnyy-teroryzm-u-harkovi-chornobylci-protestuut-proty-rozmischennya-hvoryh-na-covid-19.html

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У Харкові чорнобильці, госпіталізовані до Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту, протестують проти завезення до цього закладу людей, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Вони звинувачують владу в «здійсненні замаху на акт біологічного тероризму», оскільки в цьому закладі на лікуванні перебувають люди, які не інфіковані на СOVID-19, повідомляє видання «Суспільне».

За нашою інформацією, влада має можливість розміщення СOVID-хворих у інших лікувальних закладах міста та області, в тому числі тих, що пустують, — стверджують чорнобильці.

Учасники акції заявляють, що «захищатимуть своє життя та лікарню від протиправних зазіхань всіма доступними засобами».

Пацієнти диспансеру, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, мають намір розпочати акцію голодування, — зазначається у зверненні учасників акції.

За словами директора «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктора Забашти, який присутній на місці проведення акції, до закладу вже перевезли кількох хворих.

Чиновник зазначив, що ця лікарня раніше було внесена до реєстру Міністерства охорони здоров’я для розміщення хворих на COVID-19, її ремонтували волонтери.

Також на місці мітингу присутні поліцейські. Один із патрульних дістав травму внаслідок падіння. Активісти звинувачують поліцію у порушенні законодавства — застосуванні сили проти інвалідів.

Радниця голови Харківської облдержадміністрації Наталія Попова, коментуючи цю акцію у своєму Фейсбуці, зазначила, що відділення інтенсивної терапії Харківської обласної інфекційної лікарні переповнене.

Реанімація, спочатку розрахована на 6 людей, була розширена до 12 осіб. Зараз там лежить 13 пацієнтів. Як рятувати людей?, — зазначає Попова.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 681 новий випадок інфікування коронавірусом.