В Україні знижується кількість випадків інфікування коронавірусом. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140071-v-ukrayini-znyjuietsya-kilkist-vypadkiv-infikuvannya-koronavirusom.html

Ракурс

В Україні за останню добу зафіксовано 681 новий випадок інфікування коронавірусом. Серед інфікованих 45 дітей та 48 медичних працівників.

Госпіталізовано 139 осіб, решта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів, повідомив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільшу кількість хворих зафіксовано у Львівській області (200), Рівненській області (91) та Волинській області (70).

За останню добу від коронавірусу вилікувалися 133 особи, десять пацієнтів померло.

Всього від початку епідемії в Україні коронавірусом заразилася 37 тис. 241 особа, у тому числі 2 тис. 735 дітей та 6 тис. 46 медпрацівників. Від коронавірусу вилікувалися 16 тис. 642 особи та зафіксовано 1 тис. 12 летальних випадків.

Як відомо, у п’ятницю в Україні було зафіксовано 921 новий випадок зараження, у суботу — 841 випадок, а у неділю — 735 випадків. Таким чином, в Україні третю добу поспіль фіксується зниження кількості інфікованих.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні в Одесі посилюють карантин. У місті закривають дитячі оздоровчі установи. Забороняється проведення масових заходів, у яких беруть участь понад однієї людини на 5 кв. м. Правоохоронці перевірятимуть дотримання правил карантину на пляжах та у громадському транспорті.