В Украине снижается количество случаев инфицирования коронавирусом. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n140071-v-ukraine-snijaetsya-kolichestvo-sluchaev-inficirovaniya-koronavirusom.html

Ракурс

В Украине за последние сутки зафиксирован 681 новый случай инфицирования коронавирусом. В числе заразившихся 45 детей и 48 медицинских работников.

Госпитализированы 139 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении под присмотром врачей, сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество больных зафиксировано во Львовской области (200), Ровенской области (91) и Волынской области (70).

За последние сутки от коронавируса излечились 133 человека, десять пациентов скончались.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусом заразился 37 тыс. 241 человек, в том числе 2 тыс. 735 детей и 6 тыс. 46 медработников. От коронавируса излечились 16 тыс. 642 человека и зафиксированы 1 тыс. 12 летальных случаев.

Как известно, в пятницу в Украине был зафиксирован 921 новый случай заражения, в субботу — 841 случай, а в воскресенье — 735 случаев. Таким образом, в Украине третьи сутки подряд фиксируется снижение количества инфицированных.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня в Одессе ужесточают карантин. В городе закрывают детские оздоровительные учреждения. Запрещается проведение массовых мероприятий, в которых участвуют более одного человека на 5 кв. м. Правоохранители будут проверять соблюдение правил карантина на пляжах и в общественном транспорте.