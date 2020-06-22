Александр Лукашенко, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n140070-v-belarusi-arestovali-glavnogo-sopernika-lukashenko-na-prezidentskih-vyborah.html

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В Беларуси арестовали кандидата в президенты Виктора Бабарыко, который считается главным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.

Также арестован сын Бабарыко Эдуард. Для обоих суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в Твиттере сообщила пресс-служба кандидата в президенты Беларуси.

В пресс-службе политика отмечают, что соответствующее судебное постановление будет обжаловано.

Бабарыко задержали 18 июня. Белорусские правоохранители называют его «руководителем противоправной деятельности».

Бабарыко до выдвижения кандидатом в президенты возглавлял «Белгазпромбанк». За неделю до его задержания в Беларуси задержали 15 бывших и действующих сотрудников этого банка.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа. Лукашенко будет баллотироваться на них уже в шестой раз.

Напомним, Лукашенко недавно заявил, что удалось «сорвать план дестабилизации Беларуси», который должен был привести «к какому-то майдану».