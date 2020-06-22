Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: «Українська правда»

У Білорусі заарештували головного суперника Лукашенка на президентських виборах

22 чер 2020, 09:25
999

У Білорусі заарештували кандидата в президенти Віктора Бабарика, який вважається головним суперником чинного глави держави Олександра Лукашенка на майбутніх президентських виборах.

Також заарештовано сина Бабарика Едуарда. Для обох суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Про це у Твіттері повідомила прес-служба кандидата в президенти Білорусі.

У прес-службі політика зазначають, що відповідна судова постанова буде оскаржена.

Бабарика затримали 18 червня. Білоруські правоохоронці називають його «керівником протиправної діяльності».

Бабарико до висування кандидатом у президенти очолював «Белгазпромбанк». За тиждень до його затримання в Білорусі затримали 15 колишніх та чинних співробітників цього банку.

Президентські вибори в Білорусі мають відбутися 9 серпня. Лукашенко балотуватиметься на них вже вшосте.

Віктор Бабарико з сином, фото: прес-служба Віктора Бабарико

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно заявив, що вдалося «зірвати план дестабілізації Білорусі», який мав привести «до якогось майдану».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів