Олександр Лукашенко, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n140070-u-bilorusi-zaareshtuvaly-golovnogo-supernyka-lukashenka-na-prezydentskyh-vyborah.html

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У Білорусі заарештували кандидата в президенти Віктора Бабарика, який вважається головним суперником чинного глави держави Олександра Лукашенка на майбутніх президентських виборах.

Також заарештовано сина Бабарика Едуарда. Для обох суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Про це у Твіттері повідомила прес-служба кандидата в президенти Білорусі.

У прес-службі політика зазначають, що відповідна судова постанова буде оскаржена.

Бабарика затримали 18 червня. Білоруські правоохоронці називають його «керівником протиправної діяльності».

Бабарико до висування кандидатом у президенти очолював «Белгазпромбанк». За тиждень до його затримання в Білорусі затримали 15 колишніх та чинних співробітників цього банку.

Президентські вибори в Білорусі мають відбутися 9 серпня. Лукашенко балотуватиметься на них вже вшосте.

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно заявив, що вдалося «зірвати план дестабілізації Білорусі», який мав привести «до якогось майдану».