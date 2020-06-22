Дональд Трамп. Фото: Euronews

https://racurs.ua/ua/n140069-tramp-zaklykav-zahystyty-nimechchynu-vid-rosiyi-ta-ne-dopustyty-zakinchennya-budivnyctva.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп під час недавнього виступу в місті Талса (штат Оклахома) заявив, що Америка повинна докласти максимум зусиль, щоб захистити Німеччину від Росії. Президент США закликав не допустити закінчення будівництва газогону «Північний потік-2», який посилить залежність Європи від поставок російського газу.

Трамп заявив, що Німеччина платить Росії «мільярди за новісінький газогін», повідомляє DW.

Як відомо, будівництво «Північного потоку-2» призупинено через санкції США щодо європейських підрядників. Санкції було введено у грудні 2019 року.

Трамп також дорікнув Берлін у недостатніх, на його думку, внесках до бюджету НАТО. Глава Білого дому стверджує, що за 25 років Німеччина заборгувала НАТО 1 трлн дол.

Мета НАТО — домогтися від кожної із її держав-членів виділення на військові потреби Альянсу не менше 2% ВВП до 2024 року. Незважаючи на те, що Німеччина за останні роки збільшила витрати на оборону, в 2019 році вони склали 1,38% ВВП країни.

Як раніше писав «Ракурс», до Сенату США внесено законопроект про нові санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газогону «Північний потік-2». Законопроект передбачає введення санкцій не тільки проти компаній, які безпосередньо займаються укладанням труб, а й проти тих, хто надає їм юридичну допомогу або інші послуги.