Дональд Трамп. Фото: Euronews

https://racurs.ua/n140069-tramp-prizval-zaschitit-germaniu-ot-rossii-i-ne-dopustit-okonchaniya-stroitelstva-severnogo.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп во время недавнего выступления в городе Талса (штат Оклахома) заявил, что Америка должна приложить максимум усилий, чтобы защитить Германию от России. Президент США призвал не допустить окончания строительства газопровода «Северный поток-2», который усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Трамп заявил, что Германия платит России «миллиарды за новехонький газопровод», сообщает DW.

Как известно, строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Санкции были введены в декабре 2019 года.

Трамп также упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. Глава Белого дома утверждает, что за 25 лет Германия задолжала НАТО 1 трлн долл.

Цель НАТО — добиться от каждого из ее государств-членов выделения на военные нужды Альянса не менее 2% ВВП к 2024 году. Несмотря на то, что Германия в последние годы увеличила расходы на оборону, в 2019 году они составили 1,38% ВВП страны.

Как ранее писал «Ракурс», в Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Законопроект предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или другие услуги.